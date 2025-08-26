인천공항 활주로서 화물차가 외곽 울타리 충돌…50대 운전자 사망

오늘(26일) 새벽 6시쯤 인천국제공항 제4활주로 인근에서 50대 남성이 몰던 1톤 화물차가 공항 외곽 울타리를 들이받았습니다.



이 사고로 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



운전자는 인천공항공사 자회사 인천공항시설관리 소속으로, 야간 근무 후 차량으로 이동하다가 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.



음주나 마약 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 확인됐습니다.



경찰은 운전자가 우회전해야 하는 지점에서 직진하다 울타리를 들이받은 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천국제공항공사 제공]



