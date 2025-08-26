인천공항 활주로서 화물차가 외곽 울타리 충돌…50대 운전자 사망
입력 2025.08.26 (15:16)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(26일) 새벽 6시쯤 인천국제공항 제4활주로 인근에서 50대 남성이 몰던 1톤 화물차가 공항 외곽 울타리를 들이받았습니다.
이 사고로 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.
운전자는 인천공항공사 자회사 인천공항시설관리 소속으로, 야간 근무 후 차량으로 이동하다가 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.
음주나 마약 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 확인됐습니다.
경찰은 운전자가 우회전해야 하는 지점에서 직진하다 울타리를 들이받은 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천국제공항공사 제공]
이 사고로 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.
운전자는 인천공항공사 자회사 인천공항시설관리 소속으로, 야간 근무 후 차량으로 이동하다가 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.
음주나 마약 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 확인됐습니다.
경찰은 운전자가 우회전해야 하는 지점에서 직진하다 울타리를 들이받은 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천국제공항공사 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 인천공항 활주로서 화물차가 외곽 울타리 충돌…50대 운전자 사망
-
- 입력 2025-08-26 15:16:47
오늘(26일) 새벽 6시쯤 인천국제공항 제4활주로 인근에서 50대 남성이 몰던 1톤 화물차가 공항 외곽 울타리를 들이받았습니다.
이 사고로 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.
운전자는 인천공항공사 자회사 인천공항시설관리 소속으로, 야간 근무 후 차량으로 이동하다가 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.
음주나 마약 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 확인됐습니다.
경찰은 운전자가 우회전해야 하는 지점에서 직진하다 울타리를 들이받은 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천국제공항공사 제공]
이 사고로 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.
운전자는 인천공항공사 자회사 인천공항시설관리 소속으로, 야간 근무 후 차량으로 이동하다가 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.
음주나 마약 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 확인됐습니다.
경찰은 운전자가 우회전해야 하는 지점에서 직진하다 울타리를 들이받은 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천국제공항공사 제공]
-
-
여소연 기자 yeo@kbs.co.kr여소연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.