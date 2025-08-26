과천시 전역 ‘외국인 토지거래허가구역’ 지정

경기 과천시는 외국인의 투기성 주택 매입을 차단하고 주택시장 안정을 도모하기 위해 국토교통부가 시 전역을 외국인 토지거래허가구역으로 지정했다고 밝혔습니다.



이번 지정에 따라 대한민국 국적이 없는 개인과 외국 법인 및 외국 정부 등은 과천지역의 단독주택, 다가구주택, 아파트, 연립주택, 다세대주택을 매수할 때 반드시 시청 허가를 받아야 합니다.



허가받은 외국인은 허가일로부터 4개월 이내에 해당 주택에 입주해야 하며 최소 2년의 실거주 의무가 부여됩니다.



허가구역 지정기간은 오늘(26일)부터 내년 8월 25일까지이며 주택시장 상황에 따라 연장될 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 과천시 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!