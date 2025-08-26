순천

“이제 여수서도 혼밥 가능”…여수시, 혼밥 식당 모집

입력 2025.08.26 (15:51)

전남 여수시가 1인 관광객 증가 추세에 대응하기 위해 '혼밥 식당'에 참여할 일반음식점을 모집합니다.

모집 기간은 다음 달 19일까지로 여수 대표 먹거리인 게장정식과 갈치조림, 서대회무침 등을 1인분으로 제공할 수 있는 일반 음식점이 대상입니다.

선정된 업소는 여수시 홈페이지와 여수 관광 통합 앱 ‘여수엔’을 통해 홍보되며, 1인 식탁 보급 사업 추진 시 우선 혜택을 받습니다.

앞서 지난달 여수의 한 식당에서는 1인 손님을 홀대한 영상이 온라인으로 퍼지면서 불친절 논란을 빚었습니다.

잇따른 불친절 논란이 불거지면서 전라남도는 홀로 관광객을 위해 1인 식탁 천 개를 업소에 보급하고 불친절 신고 간소화 등을 통해 집중 관리에 나선다는 계획을 발표했습니다.

손준수
