여수시-KBS N, 2026 여수세계섬박람회 홍보 업무협약 체결

전남 여수시와 KBS N이 2026 여수세계섬박람회 홍보를 위한 업무 협약을 맺었습니다.이번 협약으로 KBS N은 다음 달 13일부터 28일까지 여수에서 개최되는 ‘2025 여수·NH농협 KOVO컵 프로배구대회’ 중계방송에 섬 박람회 홍보용 가상광고를 송출할 계획입니다.또 여수시와 KBS N은 방송과 뉴미디어를 활용한 박람회 홍보, 섬 문화·해양관광 콘텐츠 공동 개발, 박람회 준비 단계별 홍보 협력 등을 추진할 예정입니다.