강화도 앞바다서 대북 페트병 살포 시도 미국인 6명 검찰 송치

위험구역으로 설정된 인천 강화도에서 성경 등을 넣은 페트병을 북쪽으로 살포하려 한 미국인 6명이 검찰에 넘겨졌습니다.



인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 최근 재난 및 안전관리 기본법 위반 혐의로 20∼50대 미국인 6명을 검찰에 불구속 송치했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.



이들은 지난 6월 27일 새벽 인천시 강화군 하점면 망월돈대에서 쌀, 1달러 지폐, 성경 등이 담긴 페트병 1천300여 개를 바다에 띄우려고 시도한 혐의를 받고 있습니다.



이들은 경찰에 '자신들이 기독교인이며 지인들과 함께 선교 목적으로 성경을 북한으로 보내려 했다'는 취지로 주장했습니다.



경찰은 이들이 국내외 종교단체와 연관성이 있는지 조사했지만, 배후 세력은 확인되지 않았다고 밝혔습니다.



이들이 페트병 살포를 시도한 강화군은 지난해 11월부터 위험 구역으로 설정됐으며 대북 전단 살포 행위를 금지하는 행정명령이 발효된 상태입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!