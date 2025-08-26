사회

군포시, 행정전화 전수녹취…“민원인 전화폭언 예방”

입력 2025.08.26 (16:58) 수정 2025.08.26 (17:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기 군포시는 민원인의 전화 폭언과 분쟁을 예방하기 위해 모든 직원의 행정전화 전수녹취를 시작했다고 밝혔습니다.

민원처리법 시행령이 개정된 이후 전화 민원 응대 중 폭언·성희롱 등으로부터 직원을 보호하기 위한 조치로, 시는 전 직원 약 1천200명을 대상으로 행정전화 자동 전수녹취를 의무화했습니다.

행정전화 전수녹취는 공무원이 업무용 행정전화로 민원인과 통화할 때 사전에 녹취 사실을 고지한 뒤 모든 통화를 자동으로 녹취하는 것입니다.

녹취 자료는 민원 처리 과정에서 사실 확인을 위한 객관적 근거 자료로 활용해 불필요한 오해나 분쟁을 예방하고 민원 해결의 신속성과 정확성을 높일 것으로 시는 기대하고 있습니다.

시는 시민의 개인정보 보호를 위해 엄격한 보안 체계를 통해 녹취자료를 관리하는 한편, 보관기간이 지난 자료는 즉시 폐기하고 법령에서 정한 목적 외에는 사용할 수 없도록 제한할 계획입니다.

하은호 군포시장은 “행정전화 전수녹취는 시민과 직원 모두를 보호하기 위한 장치”라며 “투명하고 신뢰받는 민원 응대 문화를 정착시켜 시민이 체감할 수 있는 행정서비스 품질을 높여 나가겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 군포시 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 군포시, 행정전화 전수녹취…“민원인 전화폭언 예방”
    • 입력 2025-08-26 16:58:15
    • 수정2025-08-26 17:00:48
    사회
경기 군포시는 민원인의 전화 폭언과 분쟁을 예방하기 위해 모든 직원의 행정전화 전수녹취를 시작했다고 밝혔습니다.

민원처리법 시행령이 개정된 이후 전화 민원 응대 중 폭언·성희롱 등으로부터 직원을 보호하기 위한 조치로, 시는 전 직원 약 1천200명을 대상으로 행정전화 자동 전수녹취를 의무화했습니다.

행정전화 전수녹취는 공무원이 업무용 행정전화로 민원인과 통화할 때 사전에 녹취 사실을 고지한 뒤 모든 통화를 자동으로 녹취하는 것입니다.

녹취 자료는 민원 처리 과정에서 사실 확인을 위한 객관적 근거 자료로 활용해 불필요한 오해나 분쟁을 예방하고 민원 해결의 신속성과 정확성을 높일 것으로 시는 기대하고 있습니다.

시는 시민의 개인정보 보호를 위해 엄격한 보안 체계를 통해 녹취자료를 관리하는 한편, 보관기간이 지난 자료는 즉시 폐기하고 법령에서 정한 목적 외에는 사용할 수 없도록 제한할 계획입니다.

하은호 군포시장은 “행정전화 전수녹취는 시민과 직원 모두를 보호하기 위한 장치”라며 “투명하고 신뢰받는 민원 응대 문화를 정착시켜 시민이 체감할 수 있는 행정서비스 품질을 높여 나가겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 군포시 제공]
송명희
송명희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.