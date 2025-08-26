시군자치구의회의장협의회 “공실된 파출소, 자율방범대가 활용할 수 있어야”

전국 226개 시·군·자치구의회 의장들이 참여하는 '대한민국시군자치구의회의장협의회'가 광주에서 회의를 열고 유휴 국가재산을 자율방범대가 활용할 수 있게 제도를 고쳐 달라고 정부에 요구했습니다.대한민국시군자치구의회의장협의회는 오늘(26일) 제267차 시도대표 회의를 열고 '지역 치안 강화를 위한 유휴 국가 재산 활용 건의안'을 의결했습니다.제안자인 김경제 대한민국시군구자치구의회의장협의회 충남대표회장은 "인구 감소 등으로 폐쇄돼 방치된 파출소를 자율방범대의 사무공간으로 재활용하고자 하지만 현행 제도로는 불가능하다"며 제안 이유를 설명했습니다.또 이날 회의에서 문선화 광주 동구의회 의장, 전승일 광주 서구의회 의장, 남호현 광주 남구의회 의장, 정상용 광주 북구의회 의원, 이우형 광주 광산구의회 부의장 등이 의정봉사상을 받았습니다.대한민국시군자치구의회의장협의회’는 기초의회를 대표하는 지방 4대 협의체 중 하나로 전국 226개 시·군·자치구의회 의장들이 참여하고 있습니다.