비 그친 뒤 무더위…폭염특보 다시 확대될 수도

전국이 대체로 흐린 가운데 후텁지근한 날씨가 이어지고 있습니다.



곳곳에 산발적으로 내리던 굵은 비는 대부분 그쳤지만, 경기 북부 내륙과 충남권, 전라권엔 밤까지 적은 양의 비가 이어지겠습니다.



내일은 강원 영동을 중심으로 비 내리는 곳이 있겠고, 충북 북부와 경남 내륙에는 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



비가 오면서 중부지방의 폭염특보는 모두 해제됐지만, 내일은 다시 서쪽지역을 중심으로 폭염특보가 확대될 가능성이 있습니다.



내일 아침 기온은 서울·광주·대구 24도 등 전국이 20도에서 25도로 오늘보다 1도에서 4도 가량 낮겠습니다.



한낮 기온은 서울·청주·대전 32도 등 전국이 28도에서 35도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다.



동풍의 영향을 받는 강원 영동은 최고 체감온도가 30℃ 안팎으로 낮아지겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



