조국 “광주·전남, 민주당과 조국혁신당 비교하고 선택했으면”

사진 출처 : 연합뉴스 사진 출처 : 연합뉴스

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 사면 이후 처음으로 광주를 방문해, "광주·전남 유권자들이 민주당과 조국혁신당 후보를 비교하고 선택했으면 좋겠다"라고 밝혔습니다.오늘 KBS 광주·전남 뉴스7 '정치맥'에 출연한 조국 원장은 '호남에서 민주당과 경쟁 구도로 갈 건지, 전략적 동맹으로 갈 건지에 대한 계획이 궁금하다'는 질문에 대해 이 같이 답했습니다.조 원장은 "선거가 많이 남아 시기상조"라면서도 "전국적 차원에서는 민주당과 연대하되, 그와 별도로 시군구 의원 등 기초 단위에 있어서는 어느 정당 후보가 더 좋은 정책을 갖고 있는지 한번 경쟁해 볼 필요가 있다"라고 말했습니다.그러면서 "조국혁신당은 민주당에 비하면 매우 영세하지만 지난 담양군수 선거에서는 조국혁신당 소속 정철원 후보가 승리했고, 담양 군정을 펼치는 데 전혀 문제가 없다"라며 "무조건 특정 당을 지지하는 것이 아니라 후보의 자질, 정당의 정책을 비교하고 판단해 달라"라고 덧붙였습니다.구체적인 호남 정책을 묻는 질문에 대해서는 "가장 크게는 개헌 논의 과정에서 '지방분권공화국이다'라는 점을 넣어야 지역 균형 발전이 가능해진다"라며 "광주·전남은 문재인 정부 때부터 추진했던 '메가시티 전략'을 끝까지 추진해야 한다 생각한다"라고 밝혔습니다.앞서 '제2의 노무현, 젊은 김대중'을 발굴하겠다고 한 조 원장은 구체적인 인재상에 대해 "중앙 정치의 흐름에 따라서가 아니라 광주·전남 시민들의 생활 곳곳에서 변화를 일으킨 사람을 찾고 있다"라며 "전혀 정당 활동을 하지 않았지만 새로운 각오를 가지고 정치에 뛰어들겠다는 분을 찾고 있다"라고 강조했습니다.민주당에서 '자숙하라'는 목소리가 나오는 것과 관련해서는 조 원장은 "좋은 충고라고 생각한다"면서도 "정치인이자 조국혁신당을 만든 주역으로서 비전과 정책을 가다듬어야 할 책무가 있다"라고 반박했습니다.이어 "'자숙'을 하는 것이 정치인 조국의 역할인가, 그건 아니라고 생각한다"라며 "극우정당 국민의힘을 심판하는 데 민주당과 조국혁신당이 힘을 합쳤으면 좋겠다고 생각한다"고 밝혔습니다.