국제

구글 웨이모, 뉴욕서 자율주행차 시험 운행 첫 허가 받아

입력 2025.08.26 (17:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구글의 자율주행 부문 자회사인 웨이모가 미국 뉴욕시에서 자율주행차를 시험 운행할 수 있는 첫 허가를 획득했다고 폭스비즈니스가 현지 시각 25일 보도했습니다.

캘리포니아주에 본사를 둔 웨이모는 약 1천500대의 차량을 운영하며 샌프란시스코·피닉스·오스틴 등 미국 5개 도시에서 1천만 건 이상의 탑승 실적을 기록했습니다.

뉴욕시의 이번 허가로 웨이모는 맨해튼과 브루클린 도심 일부 구역에서 최대 8대의 자율주행차를 시험 운행할 수 있게 됐습니다.

다만 안전 규정을 준수해야 하며 훈련된 자율주행 전문가가 운전석에 탑승해야 합니다.

뉴욕주 법에 따르면 자율주행 기술이 작동하는 동안 시험 운행 중인 차량에는 항상 운전자가 탑승해 있어야 하며, 차량을 제어할 준비가 되어 있어야 합니다.

에릭 애덤스 뉴욕 시장은 이번 발표를 뉴욕시를 21세기로 더 나아가게 하는 또 다른 발걸음이라고 평가하면서 "책임을 수반한 혁신을 계속해 나가면서 우리는 항상 거리 안전을 최우선으로 삼겠다"고 강조했습니다.

앞서 웨이모는 2021년 맨해튼에 차량을 투입해 수동 운전 기반의 데이터 수집과 테스트를 진행한 바 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 구글 웨이모, 뉴욕서 자율주행차 시험 운행 첫 허가 받아
    • 입력 2025-08-26 17:24:12
    국제
구글의 자율주행 부문 자회사인 웨이모가 미국 뉴욕시에서 자율주행차를 시험 운행할 수 있는 첫 허가를 획득했다고 폭스비즈니스가 현지 시각 25일 보도했습니다.

캘리포니아주에 본사를 둔 웨이모는 약 1천500대의 차량을 운영하며 샌프란시스코·피닉스·오스틴 등 미국 5개 도시에서 1천만 건 이상의 탑승 실적을 기록했습니다.

뉴욕시의 이번 허가로 웨이모는 맨해튼과 브루클린 도심 일부 구역에서 최대 8대의 자율주행차를 시험 운행할 수 있게 됐습니다.

다만 안전 규정을 준수해야 하며 훈련된 자율주행 전문가가 운전석에 탑승해야 합니다.

뉴욕주 법에 따르면 자율주행 기술이 작동하는 동안 시험 운행 중인 차량에는 항상 운전자가 탑승해 있어야 하며, 차량을 제어할 준비가 되어 있어야 합니다.

에릭 애덤스 뉴욕 시장은 이번 발표를 뉴욕시를 21세기로 더 나아가게 하는 또 다른 발걸음이라고 평가하면서 "책임을 수반한 혁신을 계속해 나가면서 우리는 항상 거리 안전을 최우선으로 삼겠다"고 강조했습니다.

앞서 웨이모는 2021년 맨해튼에 차량을 투입해 수동 운전 기반의 데이터 수집과 테스트를 진행한 바 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.