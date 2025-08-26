전두환 비석 밟은 조국…“윤석열도 같은 운명 될 것”

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 광주를 찾아 “윤석열의 운명도 전두환과 같을 것”이라고 말했습니다.



조 원장은 오늘(26일) 광주 5·18 민주묘지 바닥에 묻힌 ‘전두환 비석’을 밟으며 “전두환·노태우의 쿠데타 이후 이런 일은 없을 줄 알았는데, 윤석열 정권이 검찰 독재만으로도 모자라 쿠데타를 일으켰다는 데 정말 쇼킹하고(충격받고) 분노했다”며 이같이 밝혔습니다.



조 원장은 “윤석열 일당의 내란, 계엄, 쿠데타 상황을 접하고 그와 싸우면서 맨 먼저 떠올린 게 광주 5·18”이라며 “5·18 정신을 항상 가슴에 새기고 정치하겠다”고 설명했습니다.



내년 지방 선거에서 “국민의힘이 광역단체장 자리를 한 석이라도 차지하면 절대 안 된다”며 “그걸 막기 위해 최선의 노력 다할 것이고, 민주당과도 연대하겠다”고 했습니다.



또 “김대중 전 대통령께서 단식을 통해 쟁취했던 지방선거의 취지는, 풀뿌리 정치 강화”라며 “젊고 새로운 DJ, 제2의 노무현 등 신인을 발굴해 광주·전남 지역 정치에서 새로운 흐름을 만들어보겠다는 꿈”을 갖고 있다고 말했습니다.



구체적인 선거 전략에 대해선 “전당대회가 열리면 당대표로 출마할 생각이고, 당대표가 된다면 본격적으로 논의할 예정”이라며 말을 아꼈습니다.



더불어민주당과의 합당을 두고선 “광주·전남의 지역 정치와 지역 주민의 삶을 위해 무엇이 필요한지 질문을 먼저 하고, 그 질문을 달성하기 위해 민주당만 있는 게 좋은지, 조국혁신당도 있는 게 좋은지 묻는 말로 바꿨으면 한다”고 했습니다.



조 원장은 5·18 민주묘지 참배를 마친 뒤 천주교광주대교구청을 방문해 자신의 사면·복권 운동에 힘썼던 옥현진 대주교를 예방했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



