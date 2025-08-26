민주당, 지방선거 기획단 시동…“국민이 인정할 공천제도 설계할 것”

더불어민주당이 내년 6월 치러지는 지방선거에 대비해 ‘지방선거 기획단’을 가동하고, 선거 승리를 위한 공천 방안 등을 앞으로 논의합니다.



기획단장을 맡은 조승래 사무총장은 오늘(26일) 오후 국회에서 열린 첫 회의에서 “국민께서 인정·수용할 만한 공천 제도를 설계하는 것을 논의하고 있다”면서 “기획단을 통해 지방선거 승리 전략과 후보 심사·평가 기준, 공천 과정을 차분하게 준비해 나가겠다”고 밝혔습니다.



조 사무총장은 “혁신적인 공천 방법을 설계해 좋은 자원들이 지역에서 일할 수 있도록 발굴하고, 이 과정에서 청년·여성·장애인 후보들이 국민에게 선택받을 기회가 만들어질 것”이라며 “당원주권 시대에 공직 후보자 선출에 당원들이 어떻게 참여할지도 고민하고 있다”고 말했습니다.



아울러 조 사무총장은 내년 지방선거의 의미에 대해 “이재명 정부 출범 1년 만에 치러지는 선거로, 정부 1년에 대한 평가라기 보다는 국민께서 이재명 대통령을 선택했던 의미가 중앙뿐 아니라 지역에까지 확산하는 과정”이라고 밝혔습니다.



지방선거기획단은 ▲공천 제도 ▲선거 전략 ▲정책 기획 등 3개 분과를 구성해 구체적인 논의를 진행하고, 매주 1차례 회의를 가질 예정입니다.



기획단에서 대변인을 맡은 박상혁 의원은 회의 후 기자들과 만나 “내년 지방선거는 국민주권 정부의 대선 승리를 지방으로 확산하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “기획단은 각 분야에서 선거 승리를 위한 혁신적 준비를 해나갈 것”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



