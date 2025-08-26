[퇴근길 날씨] 비 그친 뒤 무더위…더위 계속

동영상 고정 취소

간밤에 요란한 폭우가 쏟아졌지만, 지금은 비가 대부분 그쳤습니다.



오늘 저녁까지 내륙 곳곳에 5mm 정도의 비가 내릴 수 있겠습니다.



당분간 더위는 계속되겠습니다.



비가 그치고 내일 한낮에 다시 무더위가 예상됩니다.



밤에도 여전히 덥겠습니다.



내일은 하늘이 대체로 맑겠고 동풍의 영향으로 강원 영동은 새벽부터 비가 내리겠습니다.



또, 충북과 경남, 제주는 소나기도 내릴 수 있습니다.



새벽부터 아침 사이 경기 동부와 충청, 호남은 안개가 짙게 끼겠습니다.



안전 운전하셔야겠습니다.



내일 아침 서울 24도, 전주 24도로 오늘보다는 약간 낮겠습니다.



한낮에 서울 32도, 대구 33도로 여전히 덥겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 최고 3m까지 거세게 일겠습니다.



금요일부터 다시 수도권과 강원도에 비가 내리겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:남현서



