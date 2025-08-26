정치

김건희 ‘종묘 차담회’ 논란까지…여야, 예결특위서 이틀째 공방

입력 2025.08.26 (17:31) 수정 2025.08.26 (17:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

연이틀 열린 국회 예산결산특별위원회에서 여야가 특검 수사 연장과 ‘공공기관장 알 박기 금지법’ 등 현안을 두고 충돌했습니다.

더불어민주당 이수진 의원은 오늘(26일) 예결특위 종합정책질의에서 “현재 특검 수사를 보면 검찰이 밝혀내지 못한 것들이 너무 많아서 현재로선 단죄하기에 한계가 있어 보인다”라면서 윤 전 대통령 부부에 대한 수사가 포함된 3대 특검 수사의 연장 필요성을 주장했습니다.

같은 당 고민정 의원은 국민의힘이 국가인권위원회 상임·비상임 위원으로 각각 추천한 이상현 숭실대 국제법무학 교수와 우인식 법률사무소 헤아림 대표에 대해 “국민들이 자괴감을 느낀다”라며 철회를 촉구했습니다.

국민의힘은 여당이 일방적으로 추진하는 입법 현안들을 비판했습니다.

김종양 의원은 일명 ‘공공기관장 알 박기 금지법’을 추진하는 민주당을 향해 “안정성과 독립성을 위해 공공기관장의 임기는 반드시 보장돼야 한다고 했는데, 불과 2∼3년 전 행동과 전혀 다른 모습이다. 내로남불”이라고 지적했습니다.

조배숙 의원은 김민석 국무총리에게 “노란봉투법 때문에 기업이 버티지 못하면 청년 일자리부터 사라진다. 대통령에게 재의요구권을 건의해야 한다”고 했습니다.

같은 당 정점식 의원은 민주당이 ‘추석 전 완수’를 천명한 검찰개혁에 대해 “수사·기소 분리가 세계적인 흐름이라는 데 동의할 수 없다. 정치권력의 통제 아래 흔들리는 수사기관만 남게 된다”며 재고할 것을 촉구했습니다.

김건희 여사가 지난해 9월 3일 서울 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 했다는 논란도 도마에 올랐습니다.

민주당 김성회 의원은 당시 상황과 관련해 “궁능유적본부가 보낸 이동 동선에 따르면 (김 여사가) 소방문을 통해 차를 타고 들어와서 빠져나온 것으로 확인됐다”면서 “조선시대 왕들도 해보지 못한 호사를 누린 것”이라고 지적했습니다.

이어 “차담회 전날 직원들에게 영녕전을 대청소시키고 냉장고를 옮기게 했다. 말 그대로 개인 카페를 만든 것”이라면서 “중요한 사적이 훼손될 가능성이 있었음에도 차담회에 직원들이 배석하지도 않았다”고 꼬집었습니다.

이에 허민 국가유산청장은 “이렇게 동선을 왔다 갔다 했다는 것은 심히 우려되는 아주 부적절한 사례”라면서 잘못된 행위를 했으면 반드시 감사 청구하고 고발 조치해 엄중히 문책할 예정“이라고 답했다.

허 처장은 이 사안이 국가유산의 사적인 사용으로 확인되면 비용을 청구할지 묻는 말에 ”그렇게 하겠다“라고도 언급했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 ‘종묘 차담회’ 논란까지…여야, 예결특위서 이틀째 공방
    • 입력 2025-08-26 17:31:29
    • 수정2025-08-26 17:46:01
    정치
연이틀 열린 국회 예산결산특별위원회에서 여야가 특검 수사 연장과 ‘공공기관장 알 박기 금지법’ 등 현안을 두고 충돌했습니다.

더불어민주당 이수진 의원은 오늘(26일) 예결특위 종합정책질의에서 “현재 특검 수사를 보면 검찰이 밝혀내지 못한 것들이 너무 많아서 현재로선 단죄하기에 한계가 있어 보인다”라면서 윤 전 대통령 부부에 대한 수사가 포함된 3대 특검 수사의 연장 필요성을 주장했습니다.

같은 당 고민정 의원은 국민의힘이 국가인권위원회 상임·비상임 위원으로 각각 추천한 이상현 숭실대 국제법무학 교수와 우인식 법률사무소 헤아림 대표에 대해 “국민들이 자괴감을 느낀다”라며 철회를 촉구했습니다.

국민의힘은 여당이 일방적으로 추진하는 입법 현안들을 비판했습니다.

김종양 의원은 일명 ‘공공기관장 알 박기 금지법’을 추진하는 민주당을 향해 “안정성과 독립성을 위해 공공기관장의 임기는 반드시 보장돼야 한다고 했는데, 불과 2∼3년 전 행동과 전혀 다른 모습이다. 내로남불”이라고 지적했습니다.

조배숙 의원은 김민석 국무총리에게 “노란봉투법 때문에 기업이 버티지 못하면 청년 일자리부터 사라진다. 대통령에게 재의요구권을 건의해야 한다”고 했습니다.

같은 당 정점식 의원은 민주당이 ‘추석 전 완수’를 천명한 검찰개혁에 대해 “수사·기소 분리가 세계적인 흐름이라는 데 동의할 수 없다. 정치권력의 통제 아래 흔들리는 수사기관만 남게 된다”며 재고할 것을 촉구했습니다.

김건희 여사가 지난해 9월 3일 서울 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 했다는 논란도 도마에 올랐습니다.

민주당 김성회 의원은 당시 상황과 관련해 “궁능유적본부가 보낸 이동 동선에 따르면 (김 여사가) 소방문을 통해 차를 타고 들어와서 빠져나온 것으로 확인됐다”면서 “조선시대 왕들도 해보지 못한 호사를 누린 것”이라고 지적했습니다.

이어 “차담회 전날 직원들에게 영녕전을 대청소시키고 냉장고를 옮기게 했다. 말 그대로 개인 카페를 만든 것”이라면서 “중요한 사적이 훼손될 가능성이 있었음에도 차담회에 직원들이 배석하지도 않았다”고 꼬집었습니다.

이에 허민 국가유산청장은 “이렇게 동선을 왔다 갔다 했다는 것은 심히 우려되는 아주 부적절한 사례”라면서 잘못된 행위를 했으면 반드시 감사 청구하고 고발 조치해 엄중히 문책할 예정“이라고 답했다.

허 처장은 이 사안이 국가유산의 사적인 사용으로 확인되면 비용을 청구할지 묻는 말에 ”그렇게 하겠다“라고도 언급했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.