민주당 “국감에 1020 세대 직접 참여…현장 목소리 듣겠다”
입력 2025.08.26 (17:57) 수정 2025.08.26 (18:06)
더불어민주당이 오는 9월 정기국회 국정감사에 청년 세대 의견을 반영하겠다고 밝혔습니다.
민주당 전국대학생위원회는 오늘(26일) 국회에서 기자회견을 열고 ‘1020 미래세대 국민 국정감사 프로젝트’를 발표하고, 10~20대들의 의견을 교육위원회 국정감사에 반영하겠다고 설명했습니다.
민주당은 전국대학생위원회 SNS를 통해 교육 현안 관련 제안을 받고, 이를 교육위 소속 민주당 의원들에게 전달한 뒤 당원 대상 전국 순회 간담회를 통해 의견을 모을 예정입니다.
봉건우 전국대학생위원회 위원장은 “대학생과 청소년, 나아가 국민들께서 피교육자 입장에서 느끼는 현안 해결에 대한 아이디어를 모으고 직접 전달하는, 국민주권·국민 국감의 새로운 모델이 될 것”이라고 밝혔습니다.
