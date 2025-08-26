민주당 “국감에 1020 세대 직접 참여…현장 목소리 듣겠다”

더불어민주당이 오는 9월 정기국회 국정감사에 청년 세대 의견을 반영하겠다고 밝혔습니다.



민주당 전국대학생위원회는 오늘(26일) 국회에서 기자회견을 열고 ‘1020 미래세대 국민 국정감사 프로젝트’를 발표하고, 10~20대들의 의견을 교육위원회 국정감사에 반영하겠다고 설명했습니다.



민주당은 전국대학생위원회 SNS를 통해 교육 현안 관련 제안을 받고, 이를 교육위 소속 민주당 의원들에게 전달한 뒤 당원 대상 전국 순회 간담회를 통해 의견을 모을 예정입니다.



봉건우 전국대학생위원회 위원장은 “대학생과 청소년, 나아가 국민들께서 피교육자 입장에서 느끼는 현안 해결에 대한 아이디어를 모으고 직접 전달하는, 국민주권·국민 국감의 새로운 모델이 될 것”이라고 밝혔습니다.



