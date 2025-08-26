[크랩] “물 3천만 톤 있어도 못 쓴다”?…강릉만 역대급 가뭄인 이유

사상 최악의 가뭄으로 수도 계량기의 50%를 잠그는 제한 급수에 돌입한 강원도 강릉시.생활용수를 책임지는 오봉저수지는 48년 만에 바닥을 드러냈고, 유일한 대안으로 꼽힌 도암댐의 3천만 톤의 물 역시 사용하기 어려운 상황이라는데요.물이 있는데 왜 쓰지 못한다는 건지, 왜 강릉만 유독 심각한 가뭄을 겪고 있는 건지 크랩이 자세히 알아봤습니다.