경제콘서트

[이슈픽] “공심채 김치에 국산 애플망고까지”…동남아 아니고 ‘한국’입니다

입력 2025.08.26 (18:10) 수정 2025.08.26 (18:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”

화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”
한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

다음
국산 바나나 드셔보셨습니까.

수입산보다 3배가량 비싸지만 맛과 향이 뛰어나 인기가 높은데요.

바나나뿐 아닙니다.

망고에 올리브, 심지어 공심채까지 국내에서 재배되는 아열대 작물의 종류가 다양해지고 있습니다.

충북 청주에 위치한 농장.

주렁주렁 매달린 검붉은 과실이 보입니다.

사과처럼 아삭하면서도 꿀처럼 달콤한 '애플망고'입니다.

[김정희/애플망고 재배 농가/KBS 뉴스/지난해 8월 : "동남아에서 (재배)하는 것보다는 조금 상큼한 맛이 일교차 때문에 그런 것 같은데 좀 달라요."]

'망고' 하면 동남아였죠.

하지만 최근엔 제주도와 남해안, 경북 포항에서도 '국산 애플망고'를 만나볼 수 있는데요.

[김영교/애플망고 재배 농부/KBS 뉴스/지난 12일 : "'망고는 해외 것이지' 하신 분도 국산 망고 드셔보면, '아, 이게 진짜 국산 망고.'"]

커피나 무화과, 패션프루트, 지중해 대표 작물인 올리브까지도 '국산' 딱지를 달았습니다.

특히 동남아 대표 채소죠.

'공심채'는 경기, 충남 등지에서 활발히 재배 중인데요.

김치나 장아찌 등 각종 반찬으로 활용되며 우리 밥상에 오르고 있습니다.

이 밖에도 '오크라', '버터넛 스쿼시' '레몬그라스' 등 이름조차 낯선 아열대 채소 재배도 늘고 있죠.

2023년 기준 전국 아열대 작물 재배 면적은 천5백여 헥타르.

5년 전보다 5배 가까이 늘었습니다.

매년 더워지는 날씨 때문인데요.

'고소득 작물'이다 보니 농가의 새로운 수입원으로도 자리매김하고 있습니다.

다만, 추운 겨울을 견뎌낼 시설과 기술력, 판로 확보가 중요한 과젭니다.

요즘은 먹거리를 넘어, 아파트 단지 풍경도 이국적으로 변신 중입니다.

소나무 대신 '꾸이화' '만병초' 등 아열대성 나무를 심은 건데요.

[황광일/아파트 건설사 조경 담당 부장/KBS 뉴스/지난달 : "나무들이 더위에 스트레스를 받으면서 자꾸 죽어 나가니까 더운 데서 많이 자라고 많이 훈련된 나무들을 쓰려고 노력하고 있습니다."]

해마다 뜨거워지는 날씨, 농업 생태계는 물론, 아파트 풍경까지 바꿔놓고 있습니다.

구성:오수민/자료조사:이지원/영상편집:한효정

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈픽] “공심채 김치에 국산 애플망고까지”…동남아 아니고 ‘한국’입니다
    • 입력 2025-08-26 18:10:59
    • 수정2025-08-26 18:50:48
    경제콘서트
국산 바나나 드셔보셨습니까.

수입산보다 3배가량 비싸지만 맛과 향이 뛰어나 인기가 높은데요.

바나나뿐 아닙니다.

망고에 올리브, 심지어 공심채까지 국내에서 재배되는 아열대 작물의 종류가 다양해지고 있습니다.

충북 청주에 위치한 농장.

주렁주렁 매달린 검붉은 과실이 보입니다.

사과처럼 아삭하면서도 꿀처럼 달콤한 '애플망고'입니다.

[김정희/애플망고 재배 농가/KBS 뉴스/지난해 8월 : "동남아에서 (재배)하는 것보다는 조금 상큼한 맛이 일교차 때문에 그런 것 같은데 좀 달라요."]

'망고' 하면 동남아였죠.

하지만 최근엔 제주도와 남해안, 경북 포항에서도 '국산 애플망고'를 만나볼 수 있는데요.

[김영교/애플망고 재배 농부/KBS 뉴스/지난 12일 : "'망고는 해외 것이지' 하신 분도 국산 망고 드셔보면, '아, 이게 진짜 국산 망고.'"]

커피나 무화과, 패션프루트, 지중해 대표 작물인 올리브까지도 '국산' 딱지를 달았습니다.

특히 동남아 대표 채소죠.

'공심채'는 경기, 충남 등지에서 활발히 재배 중인데요.

김치나 장아찌 등 각종 반찬으로 활용되며 우리 밥상에 오르고 있습니다.

이 밖에도 '오크라', '버터넛 스쿼시' '레몬그라스' 등 이름조차 낯선 아열대 채소 재배도 늘고 있죠.

2023년 기준 전국 아열대 작물 재배 면적은 천5백여 헥타르.

5년 전보다 5배 가까이 늘었습니다.

매년 더워지는 날씨 때문인데요.

'고소득 작물'이다 보니 농가의 새로운 수입원으로도 자리매김하고 있습니다.

다만, 추운 겨울을 견뎌낼 시설과 기술력, 판로 확보가 중요한 과젭니다.

요즘은 먹거리를 넘어, 아파트 단지 풍경도 이국적으로 변신 중입니다.

소나무 대신 '꾸이화' '만병초' 등 아열대성 나무를 심은 건데요.

[황광일/아파트 건설사 조경 담당 부장/KBS 뉴스/지난달 : "나무들이 더위에 스트레스를 받으면서 자꾸 죽어 나가니까 더운 데서 많이 자라고 많이 훈련된 나무들을 쓰려고 노력하고 있습니다."]

해마다 뜨거워지는 날씨, 농업 생태계는 물론, 아파트 풍경까지 바꿔놓고 있습니다.

구성:오수민/자료조사:이지원/영상편집:한효정
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 <br>현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.