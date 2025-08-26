광주

장성군, ‘산림복합문화센터’ 건립 추진…“편백 활용”

입력 2025.08.26 (18:19)

출처 : 장성군

장성군이 산림복합문화센터 건립을 추진합니다.

장성군은 최근 산림청의 '국산목재 목조건축 실연 공모사업'에 선정돼 국비를 포함해 사업비 130억 원을 확보했다면서 2029년 완공을 목표로 건립에 나선다고 밝혔습니다.

센터는 3천제곱미터 규모로, 다목적 강당과 작은도서관 그리고 전시·체험시설 등이 들어설 예정이며, 건물 내부 자재는 목재를 사용해 친환경 공간으로 조성됩니다.

특히 장성군은 베어서 써야 하는 나이인 벌기령에 도달한 장성 편백을 건축에 적극 활용해할 방침입니다.

최정민
최정민 기자

공지·정정

