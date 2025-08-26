전남농업기술원, 미나리 활용 주스 개발

출처 : 전남농업기술원 출처 : 전남농업기술원

전남농업기술원이 미나리를 활용한 주스를 개발해 본격적인 상품화에 나섰습니다.이번에 개발된 주스는 미나리 80%에 배 20%의 비율로 배합됐고, 저온 착즙 공법을 적용해 미나리 고유의 영양소 파괴를 최소화하는 등 품질 안정성을 확보했습니다.미나리는 해독작용과 혈압 조절 그리고 면역력 강화 등 다양한 생리활성 기능을 지닌 채소입니다.전남농기원은 전남이 전국 미나리 생산량의 28%를 차지하는 국내 최대 주산지라면서 미나리 재배 농가 소득 안정에 기여하고 소비자 기호와 건강을 만족시킬 것으로 전망했습니다.