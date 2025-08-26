동영상 고정 취소

이 대통령 “김정은 만나 달라”…APEC이 계기 되나



우리 시간으로 오늘 새벽 미국에서 열린 한미정상회담에서, 이재명 대통령이 트럼프 미 대통령에게 북한 김정은 위원장을 만나달라고 제안했습니다. 트럼프 미 대통령은 대화 의지를 거듭 밝히면서, 10월 경주 APEC 정상회의에 참석할 의향도 내비쳤습니다.



“경제협력 강화”…“농축산물 추가 개방 언급 없어”



이번 회담에서 한미 두 나라 정상은 조선업을 중심으로 경제 협력을 강화하자는 데 뜻을 모았습니다. 농축산물 추가 개방 요구나 주한미군 감축 등의 문제는 거론되지 않았다고 대통령실은 밝혔습니다.



국민의힘 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고



장동혁 의원이 김문수 후보를 누르고 국민의힘 새 당대표로 선출됐습니다. '탄핵 반대파'인 장동혁 신임 대표는 "우파 시민과 연대해 이재명 정권을 끌어내리겠다"며 대여 강경 투쟁을 예고했습니다.



권성동 내일 소환…“김건희 29일 구속기소”



김건희 특검 팀이, 내일 권성동 의원을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정입니다. 권 의원은 전 통일교 간부에게서 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의 등을 받고 있습니다. 김건희 여사는 29일 구속 상태로 재판에 넘기기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!