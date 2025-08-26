권성동 내일 소환…특검 “오산 압수수색, 미군과 무관”

동영상 고정 취소

특검 소식입니다.



김건희 특검팀이 내일(27일) 국민의힘 권성동 의원을 피의자 신분으로 소환 조사합니다.



권 의원은 2022년, 구속된 전 통일교 간부 윤영호 씨로부터 불법 정치 자금 1억 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.



권 의원은 SNS를 통해 '당당하다'며, 특검 측이 주장하는 모든 사안에 결백하다고 밝혔습니다.



한편, 내란 특검팀은, 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담 때 언급한 '미군 압수수색'과 관련해, 지난달 오산 공군기지 압수수색은 미군과 전혀 관련이 없다고 설명했습니다.



