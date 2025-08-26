무소속 이복남 순천시의원, 조국혁신당 입당
입력 2025.08.26 (19:19) 수정 2025.08.26 (19:21)
무소속 4선의 이복남 순천시의원이 전남 동부권 기초단체 의원 가운데 처음으로 조국혁신당에 입당했습니다.
2010년 민주노동당 비례대표로 제6대 순천시의회에 입성한 뒤 줄곧 무소속으로 활동해온 이복남 의원은 최근 조국혁신당 입당 허가를 받았으며 조국혁신당 순천 지역위원장 공모에도 신청서를 제출했다고 밝혔습니다.
한편 전남에서는 구례군 이창호 의원과 해남군 서해근 의원 등 무소속 기초단체 의원들이 잇따라 조국혁신당에 입당했습니다.
손준수 기자 handsome@kbs.co.kr
