한영 국방차관, 국방·방산분야 전략적 협력 강화하기로

이두희 국방부 차관은 오늘(26일) 용산 국방부에서 루크 폴라드 영국 국방부 군무차관과 면담하고, 양국 간 외교·안보, 국방·방산 분야 전략적 협력을 강화하기로 했습니다.



이 차관은 영국이 6·25 전쟁 당시 대규모 파병으로 대한민국 수호에 기여한 전통적 우방국임을 강조하며 한반도 평화와 안정을 위한 영국의 헌신에 감사를 표했습니다.



폴라드 차관은 한반도 평화와 북한의 비핵화를 위한 한국의 대북정책을 지지하고, 양국 국방부 간 고위급 협의체 활성화, 연합훈련 확대 등 한·영 간 국방 교류협력을 강화해나가자고 제안했습니다.



양측은 현재 문안을 협의 중인 '한·영 국방협력 양해각서(MOU)'의 조속한 체결을 통해 양국 간 국방 협력의 제도적 기반을 강화하고, 방산분야에서는 공동수출 등 호혜적인 협력 방안을 모색하기로 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부 제공]



