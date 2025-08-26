법사위, 서울구치소 현장검증 의결…“CCTV 열람”

동영상 고정 취소

국회 법제사법위원회가 다음 달 1일 윤석열 전 대통령이 수감돼 있는 서울구치소를 방문해, 체포영장 집행 당시 CCTV를 열람하기로 의결했습니다.



법사위는 오늘 전체 회의를 열고 '서울 구치소 현장검증 실시계획서 채택의 건'을 여당 주도로 통과시켰습니다.



추미애 법사위원장은 "윤석열 전 대통령에 대한 수감 중 특혜 제공 여부와 수사 방해 정황을 확인하기 위한 것"이라고 설명했습니다.



