뉴스7(부산)

[단독] 만덕2터널 연기 배출 ‘부실’…뒤늦게 교체?

입력 2025.08.26 (19:23) 수정 2025.08.26 (19:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 부산 헤드라인]

[뉴스7 부산 헤드라인]
뜨거워지는 바다, ‘초강력’ 태풍 경고

뜨거워지는 바다, ‘초강력’ 태풍 경고

다음
[앵커]

이달 초 만덕2터널에서 달리던 승용차에 불이 나 터널 안이 연기로 가득 차는 사고가 있었습니다.

그런데 터널 내 연기를 배출하는 제연 시설이 정부 기준치에 못 미치는 것으로 확인됐는데요.

부산시는 이미 지난해 이 같은 사실을 알고서도 사고가 나서야 대책 마련에 나섰습니다.

전형서 기자가 단독 보도합니다.

[리포트]

시커먼 연기로 가득 찬 터널 안.

불이 붙은 승용차 한 대가 멈춰 서 있습니다.

["아이고, 연기가 꽉 찼다…."]

차에 난 불은 10여 분 만에 꺼졌지만, 가득 찬 연기 탓에 터널은 1시간 30분 동안 통제됐습니다.

[당시 목격자 : "10m, 20m도 채 되지 않는 거리인데 차 형체는 안 보이고, 희미하게 보이는 불빛만 보고 서행해서 가는 거죠. 거기서 멈춰 서면…. 예, 죽는 거죠."]

결국, 연기가 제대로 빠져나가지 못해 2차 사고까지 발생할 수 있었던 위험한 상황.

이유가 있었습니다.

KBS 취재 결과, 만덕2터널 내 제연 성능이 국토교통부 행정규칙에 못 미치는 것으로 나타났습니다.

제2만덕터널의 환풍기는 양쪽 출입구 위에 통행 방향별로 각각 2개씩, 모두 8개가 설치돼 있습니다.

터널 환풍기는 1초당 220세제곱미터의 연기를 빨아들여야 하는데 만덕2터널 환풍기는 모두 이 기준을 충족하지 못했습니다.

특히 85% 수준만 연기를 빨아들일 수 있는 환풍기도 있습니다.

부산시가 제2만덕터널에 대한 제연 성능 검사를 실시한 건 지난해 말.

제연 시설 교체가 필요하다는 것을 인지하고 있었지만 사고가 나서야 환풍기 교체 계획을 수립하고 있습니다.

[부산시 관계자/음성변조 : "그 당시 설계했을 때 용량보다 (전동기의) 효율이 한 50% 정도밖에 안 나오는 상황이라, 추후년도에 사업비를 반영해 사업을 추진하는…."]

부산시는 터널과 지하차도 등 관련 시설 20곳에 대한 제연 기능 성능 점검을 실시할 예정입니다.

KBS 뉴스 전형서입니다.

촬영기자:김기태/영상편집:김종수/그래픽:김소연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 만덕2터널 연기 배출 ‘부실’…뒤늦게 교체?
    • 입력 2025-08-26 19:23:02
    • 수정2025-08-26 19:35:28
    뉴스7(부산)
[앵커]

이달 초 만덕2터널에서 달리던 승용차에 불이 나 터널 안이 연기로 가득 차는 사고가 있었습니다.

그런데 터널 내 연기를 배출하는 제연 시설이 정부 기준치에 못 미치는 것으로 확인됐는데요.

부산시는 이미 지난해 이 같은 사실을 알고서도 사고가 나서야 대책 마련에 나섰습니다.

전형서 기자가 단독 보도합니다.

[리포트]

시커먼 연기로 가득 찬 터널 안.

불이 붙은 승용차 한 대가 멈춰 서 있습니다.

["아이고, 연기가 꽉 찼다…."]

차에 난 불은 10여 분 만에 꺼졌지만, 가득 찬 연기 탓에 터널은 1시간 30분 동안 통제됐습니다.

[당시 목격자 : "10m, 20m도 채 되지 않는 거리인데 차 형체는 안 보이고, 희미하게 보이는 불빛만 보고 서행해서 가는 거죠. 거기서 멈춰 서면…. 예, 죽는 거죠."]

결국, 연기가 제대로 빠져나가지 못해 2차 사고까지 발생할 수 있었던 위험한 상황.

이유가 있었습니다.

KBS 취재 결과, 만덕2터널 내 제연 성능이 국토교통부 행정규칙에 못 미치는 것으로 나타났습니다.

제2만덕터널의 환풍기는 양쪽 출입구 위에 통행 방향별로 각각 2개씩, 모두 8개가 설치돼 있습니다.

터널 환풍기는 1초당 220세제곱미터의 연기를 빨아들여야 하는데 만덕2터널 환풍기는 모두 이 기준을 충족하지 못했습니다.

특히 85% 수준만 연기를 빨아들일 수 있는 환풍기도 있습니다.

부산시가 제2만덕터널에 대한 제연 성능 검사를 실시한 건 지난해 말.

제연 시설 교체가 필요하다는 것을 인지하고 있었지만 사고가 나서야 환풍기 교체 계획을 수립하고 있습니다.

[부산시 관계자/음성변조 : "그 당시 설계했을 때 용량보다 (전동기의) 효율이 한 50% 정도밖에 안 나오는 상황이라, 추후년도에 사업비를 반영해 사업을 추진하는…."]

부산시는 터널과 지하차도 등 관련 시설 20곳에 대한 제연 기능 성능 점검을 실시할 예정입니다.

KBS 뉴스 전형서입니다.

촬영기자:김기태/영상편집:김종수/그래픽:김소연
전형서
전형서

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 <br>현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.