특검, ‘권성동 의원’ 피의자 신분 내일 소환 조사

민중기 특별검사팀이 내일(27일) 오전 10시, 국민의힘 권성동 국회의원을 피의자 신분으로 불러 조사합니다.



특검은 권성동 의원이 2022년 1월쯤 통일교 측으로부터 억대의 불법 정치자금을 받은 의혹 등을 수사 중으로 지난달(7월) 권의원 사무실과 주거지 등을 압수수색 했습니다.



이와 관련해 권성동 의원은 특검이 주장하고 있는 모든 사안에 결백한 만큼 당당하다며, 특검 조사에 출석하겠다고 밝혔습니다.



