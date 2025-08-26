뉴스7(제주)

[날씨] 제주 내일 새벽까지 ‘비’…열대야·무더위 이어져

입력 2025.08.26 (19:45) 수정 2025.08.26 (20:07)

오늘도 많이 더우셨죠.

여기에 산발적으로 비까지 내리는 곳이 있어 더 후텁지근했는데요.

비는 내일 늦은 새벽까지 이어지겠고요.

최대 40mm의 비가 더 내리겠습니다.

내일 오후엔 다시 소나기 소식이 있는데요.

한라산 동쪽 지역을 중심으로 소나기가 지나겠습니다.

강수량은 5에서 20mm가 예상됩니다.

산지를 제외한 제주 전역에선 여전히 폭염특보가 발효 중입니다.

오늘 제주시의 낮 기온은 36도를 웃돌았고요.

제주 곳곳에선 한낮 체감 온도가 35도 안팎까지 치솟았습니다.

비가 내린 뒤 내일은 낮 기온이 큰 폭으로 떨어지겠는데요.

그래도 여전히 예년 이맘 때보다 덥겠고, 습도도 높아서 후텁지근하겠습니다.

해안지역을 중심으론 밤더위도 이어지겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

내일 아침 기온은 성산과 고산 25도, 제주와 서귀포 26도 보이겠습니다.

낮 기온은 고산 30도, 서귀포 32도로 오늘과 비슷하겠고, 성산 31도, 제주 32도로 오늘보다 3도에서 4도가량을 밑돌겠습니다.

바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 2m로 비교적 잔잔하겠고요.

남쪽 먼바다의 물결도 높지 않겠습니다.

당분간 하늘에 구름이 많겠고요.

밤낮을 가리지 않는 늦더위는 9월인 다음 달까지도 이어질 것으로 보입니다.

날씨였습니다.

  [날씨] 제주 내일 새벽까지 '비'…열대야·무더위 이어져
    입력 2025-08-26 19:45:12
    수정2025-08-26 20:07:03
    뉴스7(제주)
