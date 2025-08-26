“남원테마파크 사태, 전·현직 시장이 책임져야”
입력 2025.08.26 (19:59) 수정 2025.08.26 (20:17)
시민의 숲 등 시민사회는 남원시청 앞에서 기자회견을 열고 손해배상금 등 수백억 원대 빚 부담을 진 남원테마파크 사태와 관련해, 전·현직 시장의 책임있는 대응을 촉구했습니다.
무리한 협약을 한 이환주 전 시장과 사업을 중단시켜 빚 부담을 키운 최경식 시장의 공식 사과와 함께 재정적인 책임을 요구했습니다.
또 제대로 감시하고 견제하지 못한 시의회의 잘못도 적지 않다며, 토건 사업의 검증 과정에 시민 참여를 보장하는 시민심사제 도입 등을 주장했습니다.
