뉴스7(전주)

[날씨] 전북 비 그치고 폭염특보 해제…내일 가시거리 200m 미만 안개

입력 2025.08.26 (20:00) 수정 2025.08.26 (20:17)

밤사이 강한 비가 내리면서 폭염특보는 해제됐습니다.

비는 대부분 소강상태에 접어들면서 오늘 전주의 낮 최고 기온은 29도 선에 그쳤는데요,

내일은 다시 32도까지 오르는 등 무더위는 다시 찾아오겠습니다.

여기에 습기까지 더해지면서 체감 온도는 더 후텁지근하겠습니다.

내일은 대체로 구름 많겠습니다.

내일 새벽부터 아침까지 짙은 안개가 끼겠고요,

가시거리가 200m 미만으로 줄어들면서 차량 운행 시에는 교통안전에 각별히 유의해야겠습니다.

자세한 지역별 날씹니다.

내일 익산과 정읍의 아침 기온이 23도에서 출발해 한낮 기온은 32도까지 오르겠습니다.

동부권은 완주가 21도, 순창이 23도에서 출발해 한낮에는 32도가 예상됩니다.

해상 날씹니다.

내일 전북 해상 바다의 물결은 1m, 서해남부해상은 1.5m까지 일겠습니다.

극한 폭염은 주춤했지만, 여전히 33도 안팎의 더위는 이어지겠습니다.

날씨였습니다.

