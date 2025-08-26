뉴스 9 8·25 한미 정상회담

“환심 사려는 노력 성과”…실무 줄다리기 이어질 듯

입력 2025.08.26 (21:33) 수정 2025.08.26 (22:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령 “회담 결과 좋아…많은 대화와 양해 받아”

이 대통령 “회담 결과 좋아…많은 대화와 양해 받아”
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

다음
[앵커]

이번엔 워싱턴 특파원 연결해 미국 측 분위기도 살펴보겠습니다.

김지숙 특파원, 워싱턴 현지에선 이번 회담에 대해 어떤 평가가 나오고 있습니까?

[기자]

미국 주요 언론들은 이재명 대통령이 회담에서 곤혹스러운 순간을 맞이할 가능성이 예견됐지만, 회담이 우호적인 분위기에서 이뤄졌다고 평가하고 있습니다.

트럼프 대통령이 회담 직전, 한국의 정치적 안정성에 의문을 제기했던 것과는 대조적이라는 건데, 트럼프 대통령의 환심을 사기 위한 이 대통령의 노력이 성과를 거뒀다는 겁니다.

워싱턴포스트는 이 대통령이 트럼프 대통령에게 건넨 찬사가 트럼프 대통령의 미소를 자아냈다고 분석하기도 했습니다.

두 정상이 첫 만남에 친밀한 관계를 형성하는 기회가 됐다는 평가도 나왔습니다.

트럼프 대통령은 정상회담 이후 이 대통령은 이렇게 표현했습니다.

직접 들어보시죠.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "이재명 대통령은 매우 좋은 사람입니다. 매우 훌륭한 한국 대표입니다."]

[앵커]

트럼프 대통령에게 건넨 선물도 주목받고 있습니다.

어떤 의미의 선물들이었죠?

[기자]

정상회담에선 친밀감과 존중을 표현하는 수단으로 상징성을 띤 선물이 준비됩니다.

이번에 이 대통령은 금빛 거북선 모형을 준비했는데, 전통과 현대를 아우르고 미국이 관심을 갖고 있는 우리 조선 기술의 우수성을 알리려는 의도가 있는 선물입니다.

트럼프 대통령의 체형을 고려하고, 이름을 각인한 골프 퍼터와 카우보이모자 형태로 된 마가 모자도 맞춤 제작돼 전달됐습니다.

이 대통령이 백악관 방명록을 쓸 때 사용한 펜에 트럼프 대통령이 관심을 보이자 이 대통령은 즉석에서 펜을 선물하기도 했습니다.

트럼프 대통령도 마가 모자와 골프공, 기념주화로 화답했는데요.

특히 이 대통령이 받고 싶다고 한 자신의 피습 사진이 실린 사진첩도 선물로 건넸습니다.

[앵커]

분위기는 좋았지만 한미간에 골치 아픈 쟁점들은 해소되지 않았다는 평가도 나오죠?

[기자]

정상 간 첫 만남은 우호적 동맹관계를 확인하는 선에서 비교적 무난하게 마무리됐지만, 서로가 민감할 수 있는 주제는 진지하게 다뤄지지 않았습니다.

어려운 숙제는 뒤로 밀어둔 셈입니다.

하지만, 이번에 논의되지 않았을 뿐 대미 투자를 약속한 관세 협상이나 유사시 주한미군의 이동 배치, 또, 주한미군 방위비 이슈 등에 대해선 트럼프 정부의 분명한 지향점이 있습니다.

그래서 이번 회담은 상견례 성격이고 앞으로 미국의 진짜 청구서가 날아들 후속 논의가 중요하다는 평가입니다.

지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다.

촬영기자:박준석/영상편집:김대범/자료조사:남서현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “환심 사려는 노력 성과”…실무 줄다리기 이어질 듯
    • 입력 2025-08-26 21:33:29
    • 수정2025-08-26 22:28:09
    뉴스 9
[앵커]

이번엔 워싱턴 특파원 연결해 미국 측 분위기도 살펴보겠습니다.

김지숙 특파원, 워싱턴 현지에선 이번 회담에 대해 어떤 평가가 나오고 있습니까?

[기자]

미국 주요 언론들은 이재명 대통령이 회담에서 곤혹스러운 순간을 맞이할 가능성이 예견됐지만, 회담이 우호적인 분위기에서 이뤄졌다고 평가하고 있습니다.

트럼프 대통령이 회담 직전, 한국의 정치적 안정성에 의문을 제기했던 것과는 대조적이라는 건데, 트럼프 대통령의 환심을 사기 위한 이 대통령의 노력이 성과를 거뒀다는 겁니다.

워싱턴포스트는 이 대통령이 트럼프 대통령에게 건넨 찬사가 트럼프 대통령의 미소를 자아냈다고 분석하기도 했습니다.

두 정상이 첫 만남에 친밀한 관계를 형성하는 기회가 됐다는 평가도 나왔습니다.

트럼프 대통령은 정상회담 이후 이 대통령은 이렇게 표현했습니다.

직접 들어보시죠.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "이재명 대통령은 매우 좋은 사람입니다. 매우 훌륭한 한국 대표입니다."]

[앵커]

트럼프 대통령에게 건넨 선물도 주목받고 있습니다.

어떤 의미의 선물들이었죠?

[기자]

정상회담에선 친밀감과 존중을 표현하는 수단으로 상징성을 띤 선물이 준비됩니다.

이번에 이 대통령은 금빛 거북선 모형을 준비했는데, 전통과 현대를 아우르고 미국이 관심을 갖고 있는 우리 조선 기술의 우수성을 알리려는 의도가 있는 선물입니다.

트럼프 대통령의 체형을 고려하고, 이름을 각인한 골프 퍼터와 카우보이모자 형태로 된 마가 모자도 맞춤 제작돼 전달됐습니다.

이 대통령이 백악관 방명록을 쓸 때 사용한 펜에 트럼프 대통령이 관심을 보이자 이 대통령은 즉석에서 펜을 선물하기도 했습니다.

트럼프 대통령도 마가 모자와 골프공, 기념주화로 화답했는데요.

특히 이 대통령이 받고 싶다고 한 자신의 피습 사진이 실린 사진첩도 선물로 건넸습니다.

[앵커]

분위기는 좋았지만 한미간에 골치 아픈 쟁점들은 해소되지 않았다는 평가도 나오죠?

[기자]

정상 간 첫 만남은 우호적 동맹관계를 확인하는 선에서 비교적 무난하게 마무리됐지만, 서로가 민감할 수 있는 주제는 진지하게 다뤄지지 않았습니다.

어려운 숙제는 뒤로 밀어둔 셈입니다.

하지만, 이번에 논의되지 않았을 뿐 대미 투자를 약속한 관세 협상이나 유사시 주한미군의 이동 배치, 또, 주한미군 방위비 이슈 등에 대해선 트럼프 정부의 분명한 지향점이 있습니다.

그래서 이번 회담은 상견례 성격이고 앞으로 미국의 진짜 청구서가 날아들 후속 논의가 중요하다는 평가입니다.

지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다.

촬영기자:박준석/영상편집:김대범/자료조사:남서현
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
대통령실, 일각 ‘의전 홀대론’에 “블레어하우스 보수 공사…사전 양해”

대통령실, 일각 ‘의전 홀대론’에 “블레어하우스 보수 공사…사전 양해”
이 대통령 “회담 결과 좋아…많은 대화와 양해 받아”

이 대통령 “회담 결과 좋아…많은 대화와 양해 받아”
트럼프 호응 이끌어낸 이 대통령…‘칭찬의 기술’ 통했다

트럼프 호응 이끌어낸 이 대통령…‘칭찬의 기술’ 통했다

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.