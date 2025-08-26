뉴스9(전주)

드론 축구 월드컵 한 달 앞…‘부실 우려’

입력 2025.08.26 (21:37) 수정 2025.08.26 (21:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 전북 오프닝]

[뉴스9 전북 오프닝]
“남원테마파크 사태, 전·현직 시장이 책임져야”

“남원테마파크 사태, 전·현직 시장이 책임져야”

다음
[앵커]

드론 축구의 발상지, 전주에서 열리는 드론 축구 월드컵이 이제 한 달 앞으로 다가왔습니다.

하지만 행사 준비 과정부터 자꾸 차질을 빚으면서 시민들의 우려가 커지고 있습니다.

김현주 기자가 보도합니다.

[리포트]

146억 원을 들인 전주 국제드론스포츠센터가 준공돼 문을 열었습니다.

지상 3층으로 지은 센터는 전주 드론 축구 월드컵 주 경기장으로 활용할 예정입니다.

전주시는 드론 축구 월드컵을 통해 드론 산업 종주도시로서 위상을 확고히 할 것으로 기대하고 있습니다.

[우범기/전주시장 : "다음 달에 열리는 드론 축구 월드컵이 성공적으로 치러지게 된다면 드론 스포츠뿐만 아니라, 아마 우리 전주가 드론 산업의 중심으로 도약할 수 있을 거로 생각합니다."]

하지만 행사를 제대로 치를 수 있을지 의문입니다.

조직위원회는 지난해 10월 발대식을 계획했지만, 지난달 말이 돼서야 조직 위원장을 확정했고, 조직 위원장이 참석한 첫 회의는 이달 들어서야 진행했습니다.

도비 확보에도 어려움을 겪으면서 애초 계획과 달리 전체 예산 50억 원 가운데 24억 5천만 원을 시비로 부담하게 됐는데, 이 예산은 지난 6월에야 정해졌습니다.

이렇다 보니, 드론 축구 월드컵이 코앞으로 다가온 지금도 예산 50억 원을 어떻게 쓸지 확정하지 못했습니다.

경기장 건립도 문제입니다.

월드컵을 위해서는 이번에 준공한 주 경기장 외에도 11개 특설 경기장이 필요한데 아직 설계 도면도 완성하지 않았습니다.

전주시는 다음 달 초 특설 경기장 설치에 나설 계획입니다.

7백억 원대 생산 유발효과와 3백여 명 일자리 창출을 기대하는 드론축구 월드컵이 자칫 부실 대회로 기록되지 않을지 우려가 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 김현주입니다.

촬영기자:김동균

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 드론 축구 월드컵 한 달 앞…‘부실 우려’
    • 입력 2025-08-26 21:37:37
    • 수정2025-08-26 21:40:32
    뉴스9(전주)
[앵커]

드론 축구의 발상지, 전주에서 열리는 드론 축구 월드컵이 이제 한 달 앞으로 다가왔습니다.

하지만 행사 준비 과정부터 자꾸 차질을 빚으면서 시민들의 우려가 커지고 있습니다.

김현주 기자가 보도합니다.

[리포트]

146억 원을 들인 전주 국제드론스포츠센터가 준공돼 문을 열었습니다.

지상 3층으로 지은 센터는 전주 드론 축구 월드컵 주 경기장으로 활용할 예정입니다.

전주시는 드론 축구 월드컵을 통해 드론 산업 종주도시로서 위상을 확고히 할 것으로 기대하고 있습니다.

[우범기/전주시장 : "다음 달에 열리는 드론 축구 월드컵이 성공적으로 치러지게 된다면 드론 스포츠뿐만 아니라, 아마 우리 전주가 드론 산업의 중심으로 도약할 수 있을 거로 생각합니다."]

하지만 행사를 제대로 치를 수 있을지 의문입니다.

조직위원회는 지난해 10월 발대식을 계획했지만, 지난달 말이 돼서야 조직 위원장을 확정했고, 조직 위원장이 참석한 첫 회의는 이달 들어서야 진행했습니다.

도비 확보에도 어려움을 겪으면서 애초 계획과 달리 전체 예산 50억 원 가운데 24억 5천만 원을 시비로 부담하게 됐는데, 이 예산은 지난 6월에야 정해졌습니다.

이렇다 보니, 드론 축구 월드컵이 코앞으로 다가온 지금도 예산 50억 원을 어떻게 쓸지 확정하지 못했습니다.

경기장 건립도 문제입니다.

월드컵을 위해서는 이번에 준공한 주 경기장 외에도 11개 특설 경기장이 필요한데 아직 설계 도면도 완성하지 않았습니다.

전주시는 다음 달 초 특설 경기장 설치에 나설 계획입니다.

7백억 원대 생산 유발효과와 3백여 명 일자리 창출을 기대하는 드론축구 월드컵이 자칫 부실 대회로 기록되지 않을지 우려가 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 김현주입니다.

촬영기자:김동균
김현주
김현주 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.