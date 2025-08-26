‘도심지 미군 사격장’ 논란 재점화…“당장 폐쇄하라”

동영상 고정 취소

2년 전 KBS의 창원 주한미국 사격장 문제 집중 보도로, 주한미군은 공사를 중지하고, 국방부는 사격장 이전 등 대책 마련을 약속했는데요,



하지만, 최근 해당 미군 사격장의 공사가 재개됐다는 민원이 제기되면서, 논란이 재점화됐습니다.



보도에 이대완 기자입니다.



[2023년 5월/KBS경남 : "아파트 단지와 대형마트, 공단까지 밀집한 도심 한가운데 주한미군의 야외 소총 사격장이 만들어지고 있습니다."]



KBS 보도로 창원 도심 주한미군 사격장의 실체가 드러나면서, 지역에선 거센 반발이 일었습니다.



주한미군은 공사를 중단했고, 국방부 역시 사격장 이전 등 대책 마련을 약속했습니다.



하지만 최근 사격장 공사가 재개됐다는 주민 민원이 제기되면서 논란은 재점화됐습니다.



실제로 국방부 관계자는 최근 한 인터넷 언론사의 확인 요청에, 현재 공사는 2년 전 논란이 된 '개선 공사'가 아닌 사격장 내 배수로 등 정비 공사일 뿐이라고 밝혔습니다.



지역시민단체는 명백한 약속 파기라며 즉각적인 사격장 폐쇄를 요구했습니다.



[박은영/평화주권행동 회원 : "공사 중단을 발표했지만, 주민 몰래 다시 공사가 진행되고 있다, 이는 명백한 기만행위이며, 시민을 우롱하는 행위다."]



논란이 되풀이된 건 국방부의 사격장 이전 약속이 지난 2년 동안 답보 상태이기 때문입니다.



국방부는 지난해 6월 미군 측과 대체 부지 확보에 관해 협의 중이라는 답변만 창원시에 보내온 상황.



올해 역시 이전에 필요한 '방위비 분담금'을 확보하지 못했다며, 기약 없이 같은 말만 되풀이하고 있습니다.



[김종철/창원시 민방위 팀장 : "(국방부의) 올해 방위비 분담금 예산에 우리 창원시 사격장 시설 개선 공사비가 포함되지 않았다는 것을 저희가 전화상으로 확인했습니다."]



창원시 역시 관련 민원이 잇따르는 만큼 국방부와 계속 소통하겠다는 원론적인 입장만 내놓고 있습니다.



KBS 뉴스 이대완입니다.



촬영기자:조형수·최현진/그래픽:백진영



