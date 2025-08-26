서산 농가 창고서 불…2천 8백만 원 피해

동영상 고정 취소

오늘 아침 6시 40분쯤 서산시 부석면의 한 농가 창고에서 불이 났습니다.



불은 창고 150㎡와 저온저장고, 드론 등을 태워 소방서 추산 2천8백만 원의 재산 피해를 내고 30분 만에 꺼졌습니다.



경찰과 소방 당국은 폭발음과 함께 불길이 치솟았다는 신고 내용을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



