서산 농가 창고서 불…2천 8백만 원 피해
입력 2025.08.26 (21:45) 수정 2025.08.26 (21:57)
오늘 아침 6시 40분쯤 서산시 부석면의 한 농가 창고에서 불이 났습니다.
불은 창고 150㎡와 저온저장고, 드론 등을 태워 소방서 추산 2천8백만 원의 재산 피해를 내고 30분 만에 꺼졌습니다.
경찰과 소방 당국은 폭발음과 함께 불길이 치솟았다는 신고 내용을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr성용희 기자의 기사 모음
