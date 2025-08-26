거창, 편의점 직원에 흉기 혐의 30대 외국인 검거

동영상 고정 취소

거창경찰서는 편의점 직원에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의로 30대 베트남 여성을 붙잡아 조사하고 있습니다.



이 여성은 어제(25일) 저녁 거창군 거창읍 한 편의점에서 20대 편의점 직원에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의를 받고 있으며, 피해 직원은 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!