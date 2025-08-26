거창, 편의점 직원에 흉기 혐의 30대 외국인 검거
입력 2025.08.26 (21:50) 수정 2025.08.26 (22:06)
거창경찰서는 편의점 직원에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의로 30대 베트남 여성을 붙잡아 조사하고 있습니다.
이 여성은 어제(25일) 저녁 거창군 거창읍 한 편의점에서 20대 편의점 직원에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의를 받고 있으며, 피해 직원은 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.
- 입력 2025-08-26 21:50:34
거창경찰서는 편의점 직원에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의로 30대 베트남 여성을 붙잡아 조사하고 있습니다.
이 여성은 어제(25일) 저녁 거창군 거창읍 한 편의점에서 20대 편의점 직원에게 흉기를 휘두르고 달아난 혐의를 받고 있으며, 피해 직원은 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.
김효경 기자 tellme@kbs.co.kr
