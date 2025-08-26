뉴스9(광주)

‘느림보’ 철도 경전선, 전철화 사업도 느림보…“순천-보성 조기 착공·복선화”

입력 2025.08.26 (21:51) 수정 2025.08.26 (21:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

사립학교도 노란봉투법 적용?

사립학교도 노란봉투법 적용?
“전남도, 미확인 日 군사시설 실태 조사”

“전남도, 미확인 日 군사시설 실태 조사”

다음
[앵커]

광주와 부산을 연결하는 철도가 경전선입니다.

경남 구간은 복선 전철화가 이미 완료됐지만, 전남 구간은 사업이 지지부진해 이용자들의 불편이 큰데요.

순천 시민단체들이 복선 전철화를 요구하며 순천-보성 구간 조기 착공을 촉구하고 나섰습니다.

유승용 기자의 보도입니다.

[리포트]

순천역에 무궁화 열차가 들어옵니다.

광주에서 순천까지 소요 시간은 무려 2시간 20분.

구불구불한 기존 노선을 이용하다보니 노후 무궁화호만 투입되면서 이용자들로부터 외면받고 있습니다.

[경전선 열차 이용객/서울 : "이동 시간이 길어지니까 일 때문에 갔다 왔는데 여행이라면 망설여지는 부분이 많을 것 같아요. KTX 닿는 곳이면 좀 더 여행을 결정하기가 쉬운데."]

광주에서 부산까지 호남과 영남을 잇는 경전선.

경남 지역은 이미 복선 전철화가 완료됐지만, 순천-광주 구간 사업은 지지부진합니다.

2019년 예비타당성 조사를 통과했지만, 순천 도심구간 지하화 등으로 타당성 조사가 진행되고 있기 때문입니다.

그 사이 목포-보성을 잇는 남해선 철도는 전철화를 완료하고 최근 시운전까지 마쳤습니다.

순천 지역 시민단체들은 남해선 전철화도 무용지물이 될 거라며 정부가 순천-보성 구간 착공을 서둘러야 한다고 촉구하고 나섰습니다.

[남궁정/순천경제정의실천시민연합 간사 : "5년 이상 최신 전철 구간 설비를 사실상 무용지물로 두는 사업추진 방식이라 할 수밖에 없습니다. 국토부는 하루빨리 보성-순천 구간을 우선하여 조기 착공해야 합니다."]

이들은 또 경전선 이용 활성화를 위해서 호남 구간도 경남처럼 철도를 복선화하고 순천 도심의 폐선 부지의 경우, 문화·체육·역사 공간으로 활용하자고 제안했습니다.

KBS 뉴스 유승용입니다.

촬영기자:조민웅

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘느림보’ 철도 경전선, 전철화 사업도 느림보…“순천-보성 조기 착공·복선화”
    • 입력 2025-08-26 21:51:13
    • 수정2025-08-26 21:56:19
    뉴스9(광주)
[앵커]

광주와 부산을 연결하는 철도가 경전선입니다.

경남 구간은 복선 전철화가 이미 완료됐지만, 전남 구간은 사업이 지지부진해 이용자들의 불편이 큰데요.

순천 시민단체들이 복선 전철화를 요구하며 순천-보성 구간 조기 착공을 촉구하고 나섰습니다.

유승용 기자의 보도입니다.

[리포트]

순천역에 무궁화 열차가 들어옵니다.

광주에서 순천까지 소요 시간은 무려 2시간 20분.

구불구불한 기존 노선을 이용하다보니 노후 무궁화호만 투입되면서 이용자들로부터 외면받고 있습니다.

[경전선 열차 이용객/서울 : "이동 시간이 길어지니까 일 때문에 갔다 왔는데 여행이라면 망설여지는 부분이 많을 것 같아요. KTX 닿는 곳이면 좀 더 여행을 결정하기가 쉬운데."]

광주에서 부산까지 호남과 영남을 잇는 경전선.

경남 지역은 이미 복선 전철화가 완료됐지만, 순천-광주 구간 사업은 지지부진합니다.

2019년 예비타당성 조사를 통과했지만, 순천 도심구간 지하화 등으로 타당성 조사가 진행되고 있기 때문입니다.

그 사이 목포-보성을 잇는 남해선 철도는 전철화를 완료하고 최근 시운전까지 마쳤습니다.

순천 지역 시민단체들은 남해선 전철화도 무용지물이 될 거라며 정부가 순천-보성 구간 착공을 서둘러야 한다고 촉구하고 나섰습니다.

[남궁정/순천경제정의실천시민연합 간사 : "5년 이상 최신 전철 구간 설비를 사실상 무용지물로 두는 사업추진 방식이라 할 수밖에 없습니다. 국토부는 하루빨리 보성-순천 구간을 우선하여 조기 착공해야 합니다."]

이들은 또 경전선 이용 활성화를 위해서 호남 구간도 경남처럼 철도를 복선화하고 순천 도심의 폐선 부지의 경우, 문화·체육·역사 공간으로 활용하자고 제안했습니다.

KBS 뉴스 유승용입니다.

촬영기자:조민웅
유승용
유승용 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.