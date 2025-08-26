제주 교사 4명 중 1명 “학교 민원대응팀 몰라”
입력 2025.08.26 (21:52)
전교조 제주지부는 오늘(26일) 제주도교육청사 앞에서 회견을 열고 교육청이 지난 6월 실시한 교원 인식 조사 결과를 공개했습니다.
천5백여 명이 참여한 조사 결과를 보면, 교사 4명 중 1명은 학교에 민원대응팀이 있다는 사실을 몰랐고, 민원 응대 자료를 읽어본 교사는 응답자의 절반에도 못 미쳤습니다.
전교조 제주지부는 이에 대해 교육활동 보호를 위한 매뉴얼과 제도가 현장에 뿌리내리지 못했다는 방증이라며, 교육청과 교원, 학부모와 전문가가 함께하는 민원대응팀 전담 기구 설치를 촉구했습니다.
