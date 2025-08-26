학비노조, 흉기 사건 피해 공무직 법률 지원 촉구
입력 2025.08.26 (21:56)
전국학교비정규직 노동조합 충북지부는 지난 4월 28일 청주의 한 고등학교에서 발생한 학생 흉기 가해 사건의 피해자인 공무직 직원에 대한 민형사상 법률 지원을 촉구했습니다.
충북지부는 오늘 충북교육청 현관에서 기자회견을 열고 사건 발생 후 교육청이 피해자의 구제와 안전대책을 마련하겠다고 약속했지만 4개월이 지난 지금까지 지원은 심리 상담이 유일하다고 주장했습니다.
충북교육청은 이에 대해 해당 직원에 대해 심리 상담과 의료비 지원 방안 등을 강구하겠다고 밝혔습니다.
전국학교비정규직 노동조합 충북지부는 지난 4월 28일 청주의 한 고등학교에서 발생한 학생 흉기 가해 사건의 피해자인 공무직 직원에 대한 민형사상 법률 지원을 촉구했습니다.
충북지부는 오늘 충북교육청 현관에서 기자회견을 열고 사건 발생 후 교육청이 피해자의 구제와 안전대책을 마련하겠다고 약속했지만 4개월이 지난 지금까지 지원은 심리 상담이 유일하다고 주장했습니다.
충북교육청은 이에 대해 해당 직원에 대해 심리 상담과 의료비 지원 방안 등을 강구하겠다고 밝혔습니다.
