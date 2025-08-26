학비노조, 흉기 사건 피해 공무직 법률 지원 촉구

동영상 고정 취소

전국학교비정규직 노동조합 충북지부는 지난 4월 28일 청주의 한 고등학교에서 발생한 학생 흉기 가해 사건의 피해자인 공무직 직원에 대한 민형사상 법률 지원을 촉구했습니다.



충북지부는 오늘 충북교육청 현관에서 기자회견을 열고 사건 발생 후 교육청이 피해자의 구제와 안전대책을 마련하겠다고 약속했지만 4개월이 지난 지금까지 지원은 심리 상담이 유일하다고 주장했습니다.



충북교육청은 이에 대해 해당 직원에 대해 심리 상담과 의료비 지원 방안 등을 강구하겠다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!