삼척시 가곡면 산불 재발화…산림 32헥타르 영향

어제 저녁(25일) 진화된 삼척시 가곡면 산불이 오늘(26일) 아침 재발화해 산림 당국이 진화 작업을 진행 중입니다.



산림 당국은 산불 1단계를 발령하고 산불진화헬기 14대와 인력 230여 명을 투입했지만, 험한 산세 탓 등으로 진화에 어려움을 겪었습니다.



현재 진화율은 97% 수준으로, 산불영향구역이 산림 32헥타르에 이르는 것으로 추산됐습니다.



