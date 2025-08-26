강원도의회, 행정사무감사 ‘도민 제보’ 접수

동영상 고정 취소

강원도의회가 '2025년도 행정사무 감사'를 앞두고, 올해 10월 24일까지 '도민 제보'를 받습니다.



제보 대상은 도정과 교육행정 전반에 걸쳐 위법이나 예산 낭비 사례 등입니다.



다만, 사생활 침해 우려가 있거나 재판이나 수사 관련 사항은 제외됩니다.



제보 처리 결과는 감사가 끝난 뒤 제보자에게 직접 알려줄 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

