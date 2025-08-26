한라대학교, 라이즈 사업단 발대…“특화 인재 육성”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

한라대학교가 오늘(26일) 한라대에서 라이즈 사업단을 발대했습니다.



한라대는 앞으로 5년 동안 지역 특화 산업 발전과 글로벌 인재 육성을 위한 산학연 혁신 방안을 추진합니다.



특히, 미래 모빌리티와 인공지능 기술을 중심으로 창업 교육을 확대하기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!