제주 서귀포시 이어도 먼 해역에서 규모 2.3 지진

오늘(26일) 밤 10시 46분에 제주 서귀포시 이어도 먼 해역에서 규모 2.3의 지진이 발생했습니다.지진의 진앙은 제주 서귀포시 이어도에서 북북동쪽으로 65km 떨어진 남해 먼 해역이며, 진원의 깊이는 12km로 분석됐습니다.기상청은 "지진으로 인한 피해는 없을 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.이번 지진까지 올해 우리나라에서는 규모 2.0 이상 지진이 51차례 발생했습니다.■ 지진 발생 시 국민행동요령▷ 지진으로 크게 흔들리면 탁자 아래로 들어가 몸을 보호합니다.▷ 진동이 멈추면 가스와 전기를 차단하고 신속하게 밖으로 대피합니다.▷ 건물 밖으로 대피할 때는 엘리베이터를 타지 말고 계단을 이용합니다.▷ 건물 밖으로 나와서는 운동장이나 공원 등 넓은 곳으로 이동합니다.▷ 공간이 넓은 건물에서 진동이 시작되면 계단이나 기둥 근처로 피합니다.▷ 운전 중에는 도로 오른쪽에 차를 세우고 열쇠를 둔 채 대피합니다.▷ 지진해일 특보가 발령되면 지진해일 대피장소 등 높은 곳으로 신속하게 대피합니다.▷ 지진과 관련된 유언비어가 있을 수 있으니, 공공기관의 정보에 따라 행동합니다.※ 이 기사는 기상청의 지진 통보를 자동 수신해 KBS 자체 알고리즘에 따라 자동으로 생산되었습니다.