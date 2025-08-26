정치

이 대통령, 미 오피니언 리더 만찬 간담회…‘한미 동맹 강화 방안’ 등 의견 교환

입력 2025.08.26 (23:33) 수정 2025.08.27 (00:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 초청으로 방미 중인 이재명 대통령이 미국 내 오피니언 리더들과 만찬 간담회를 갖고 한미 현안에 대한 의견을 교환했습니다.

대통령실은 오늘(26일) 보도자료를 통해 "이 대통령이 현지시간 25일 저녁 전·현직 의원, 전직 국방장관, 안보보좌관, 국가정보장, 무역대표 등 미국 내 주요 외교·안보·통상 분야 오피니언 리더들과 만찬 간담회를 가졌다"고 밝혔습니다.

그러면서 "한미동맹 강화 방안, 한일 관계, 북한 문제, 국제정세 등에 대한 심도 있는 의견 교환을 했다"고 말했습니다.

이번 만찬에는 돈 바이어 하원의원, 크리스 도드 전 상원의원, 척 헤이글 전 국방장관, 칼라 힐스 전 USTR 대표, 제임스 존스 전 국가안보보좌관, 커트 캠벨 전 국무부 부장관, 마크 리퍼트 전 주한미국대사, 성 김 전 주한미국대사, 존 햄리 CSIS 소장, 빅터 차 SIS 한국 석좌 등이 참석했습니다.

대통령실은 "이 대통령은 한미동맹이 지난 70년간 우리 외교정책의 근간이 되어온바, 앞으로도 국익과 실리를 바탕으로 한미동맹을 글로벌 환경 변화에 맞게 '미래지향적 포괄적 전략동맹'으로 발전시켜 나갈 것이라고 했다"고 전했습니다.

그러면서 "이 대통령이 민주주의, 인권 등 가치를 공유하고 있는 양국 국민들의 상호 지지가 정부의 변화에 상관없이 한미동맹을 지탱할 수 있는 힘이 되어 왔다고 평가했다"며 "양국간 인적 교류를 강화하는 것이 중요하다는 점을 강조하면서, 미 오피니언 리더들도 이를 위해 적극 기여해 줄 것을 당부했다"고 전했습니다.

이어 "한반도의 평화와 안정을 위한 우리 정부의 긴장 완화와 신뢰 회복 노력을 소개하고, 한반도 비핵화를 향한 동력을 창출해나가기 위해 긴밀한 한미 공조를 지속할 것이라고 했다"고 말했습니다.

대통령실은 "참석자들은 이번 방미에 앞서 일본에 들러 이시바 총리와 한일 정상회담을 갖고 오는 등 이 대통령의 한일관계 및 한미일 협력 발전 의지를 높이 평가했다"며 "동맹에 기반하여 우방국과의 협력을 강화하고 있는 한국 정부의 노력이 미국의 여타 동맹국·우방국들에게도 귀감이 될 것이라고도 했다"고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 미 오피니언 리더 만찬 간담회…‘한미 동맹 강화 방안’ 등 의견 교환
    • 입력 2025-08-26 23:33:57
    • 수정2025-08-27 00:23:32
    정치
도널드 트럼프 미국 대통령의 초청으로 방미 중인 이재명 대통령이 미국 내 오피니언 리더들과 만찬 간담회를 갖고 한미 현안에 대한 의견을 교환했습니다.

대통령실은 오늘(26일) 보도자료를 통해 "이 대통령이 현지시간 25일 저녁 전·현직 의원, 전직 국방장관, 안보보좌관, 국가정보장, 무역대표 등 미국 내 주요 외교·안보·통상 분야 오피니언 리더들과 만찬 간담회를 가졌다"고 밝혔습니다.

그러면서 "한미동맹 강화 방안, 한일 관계, 북한 문제, 국제정세 등에 대한 심도 있는 의견 교환을 했다"고 말했습니다.

이번 만찬에는 돈 바이어 하원의원, 크리스 도드 전 상원의원, 척 헤이글 전 국방장관, 칼라 힐스 전 USTR 대표, 제임스 존스 전 국가안보보좌관, 커트 캠벨 전 국무부 부장관, 마크 리퍼트 전 주한미국대사, 성 김 전 주한미국대사, 존 햄리 CSIS 소장, 빅터 차 SIS 한국 석좌 등이 참석했습니다.

대통령실은 "이 대통령은 한미동맹이 지난 70년간 우리 외교정책의 근간이 되어온바, 앞으로도 국익과 실리를 바탕으로 한미동맹을 글로벌 환경 변화에 맞게 '미래지향적 포괄적 전략동맹'으로 발전시켜 나갈 것이라고 했다"고 전했습니다.

그러면서 "이 대통령이 민주주의, 인권 등 가치를 공유하고 있는 양국 국민들의 상호 지지가 정부의 변화에 상관없이 한미동맹을 지탱할 수 있는 힘이 되어 왔다고 평가했다"며 "양국간 인적 교류를 강화하는 것이 중요하다는 점을 강조하면서, 미 오피니언 리더들도 이를 위해 적극 기여해 줄 것을 당부했다"고 전했습니다.

이어 "한반도의 평화와 안정을 위한 우리 정부의 긴장 완화와 신뢰 회복 노력을 소개하고, 한반도 비핵화를 향한 동력을 창출해나가기 위해 긴밀한 한미 공조를 지속할 것이라고 했다"고 말했습니다.

대통령실은 "참석자들은 이번 방미에 앞서 일본에 들러 이시바 총리와 한일 정상회담을 갖고 오는 등 이 대통령의 한일관계 및 한미일 협력 발전 의지를 높이 평가했다"며 "동맹에 기반하여 우방국과의 협력을 강화하고 있는 한국 정부의 노력이 미국의 여타 동맹국·우방국들에게도 귀감이 될 것이라고도 했다"고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.