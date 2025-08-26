한미 정상회담 성과와 과제는?

동영상 고정 취소

[앵커]



한미정상회담의 성과와 남은 과제 전문가와 짚어봅니다.



정한범 국정기획위원회 외교안보분과위원 나와있습니다.



이번 회담 전체적으로 어떻게 보셨는 지 총평부터 들어보겠습니다.



[앵커]



우선 성과로 꼽을 수 있는 부분부터 살펴보겠습니다.



이번 회담에서 양 정상이 많은 시간을 할애한 의제, 북한 문제였습니다.



성과가 있었다고 봐야할까요?



[앵커]



동맹현대화 논의에도 진전이 있었다고 대통령실이 밝혔습니다.



여기에서 말하는 진전은 구체적으로 어떤 의미로 해석됩니까?



[앵커]



이 대통령이 국방비 증액을 공식화했는데요.



이 부분은 불가피한 면이 있었을까요?



[앵커]



이 대통령이 이른바 안미경중은 더 이상 불가능하단 입장도 밝혔는데요.



어떤 의밀까요?



[앵커]



또 이번 회담에서도 우리 조선업에 대한 트럼프 대통령의 각별한 관심을 확인할 수 있었습니다.



[앵커]



이번엔 좀 아쉬운 대목도 보겠습니다.



트럼프 대통령이 무역합의에 있어서 달라질 것은 없다고 선을 그은 이 부분을 일단 꼽을 수 있을 것 같습니다.



[앵커]



농산물 추가개방에 대해선 이번 회담에서 논의된게 없다고 하는데요.



뒤집어 이야기하면 사안이 말끔하게 정리된 걸로 보기 어렵다는 말도 나옵니다.



어떻게 보십니까?



[앵커]



그리고 이 부분은 좀 뜬금없는 부분이었는데 트럼프 대통령이 주한미군 부지의 소유권을 언급한 내용이 있었습니다.



이런 얘기를 꺼낸 의도는 뭘까요?



[앵커]



긍정적인 면, 아쉬운면 살펴봤고요.



이것도 좀 짚어봐야할 것 같습니다.



회담 직전 트럼프 대통령의 글과 말이 상당히 우리 국민들을 놀라게한 부분이 있었습니다.



어떤 의도가 있었다고 보십니까?



[앵커]



그렇다면 단순 해프닝으로 보기 어려운 면도 있다고 봐야할까요?



[앵커]



정한범 국정기획위원회 외교안보분과위원이었습니다.



말씀 잘 들었습니다.



