안산 체육문화센터 공사장서 노동자 추락…병원 이송
입력 2025.08.26 (23:45) 수정 2025.08.27 (00:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(26일) 오후 1시 40분쯤 경기 안산시 단원구 고잔동의 한 체육문화센터 신축 공사장에서 환기구 작업을 하던 50대 남성 노동자가 약 5m 아래로 떨어지는 사고가 났습니다.
이 노동자는 오른쪽 발목이 부러지고 피부가 찢어지는 등 상처를 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
이 노동자는 오른쪽 발목이 부러지고 피부가 찢어지는 등 상처를 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 안산 체육문화센터 공사장서 노동자 추락…병원 이송
-
- 입력 2025-08-26 23:45:50
- 수정2025-08-27 00:23:58
오늘(26일) 오후 1시 40분쯤 경기 안산시 단원구 고잔동의 한 체육문화센터 신축 공사장에서 환기구 작업을 하던 50대 남성 노동자가 약 5m 아래로 떨어지는 사고가 났습니다.
이 노동자는 오른쪽 발목이 부러지고 피부가 찢어지는 등 상처를 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
이 노동자는 오른쪽 발목이 부러지고 피부가 찢어지는 등 상처를 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
-
-
추재훈 기자 mr.chu@kbs.co.kr추재훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.