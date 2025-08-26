안산 체육문화센터 공사장서 노동자 추락…병원 이송

오늘(26일) 오후 1시 40분쯤 경기 안산시 단원구 고잔동의 한 체육문화센터 신축 공사장에서 환기구 작업을 하던 50대 남성 노동자가 약 5m 아래로 떨어지는 사고가 났습니다.



이 노동자는 오른쪽 발목이 부러지고 피부가 찢어지는 등 상처를 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]



