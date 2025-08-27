비 그친 뒤 무더위…폭염특보 다시 확대될 수도

오늘은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 후텁지근한 날씨가 이어지겠습니다.



새벽부터 아침 사이 경기 동부와 충청 내륙, 전라권에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.

강원 영동 지역에는 가끔 비 내리는 곳이 있겠고, 충북 북부와 경남 내륙, 제주도에도 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



밤사이 열대야는 다소 주춤하겠습니다.



아침 기온은 서울·광주·대구 24도 등 전국이 20도에서 25도로 어제보다 1도에서 4도 가량 낮겠습니다.



한낮 기온은 서울·청주·대전 32도 등 전국이 28도에서 35도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.



비가 오면서 완화됐던 폭염특보는 서쪽 지역을 중심으로 다시 확대될 가능성이 있습니다.



동풍의 영향을 받는 강원 영동은 최고 체감온도가 30도 안팎으로 낮아지겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



