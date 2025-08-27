염창동 오피스텔서 3명 추락해 숨져…“타살 혐의점 없어”

어젯밤(26일) 9시 반쯤 서울 강서구 염창동의 한 오피스텔에서 3명이 추락해 숨졌습니다.



경찰 조사 결과 떨어진 사람은 40대 여성과 20대 여성 2명으로 모녀 관계인 거로 파악됐습니다.



경찰은 타살 혐의점이 없다고 보고 자세한 경위를 조사하고 있습니다.



※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



