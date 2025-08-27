이재명 대통령, 알링턴 국립묘지 찾아 헌화…필리조선소 방문

이재명 대통령이 알링턴 국립묘지 헌화로 방미 마지막 날 일정을 시작했습니다.



이 대통령은 현지시간 26일 오전 알링턴 국립묘지를 방문해 무명용사탑에 헌화했습니다.



헌화에는 김혜경 여사가 함께 했습니다.



알링턴 국립묘지에는 1·2차 세계대전, 6·25 전쟁, 베트남 전쟁 등에 참전한 용사 등 22만여 명이 안장돼 있습니다.



이 대통령은 이어 펜실베니아주 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리 조선소 등을 시찰할 예정입니다.



