오늘 국회 본회의…‘오송참사 국정조사’ 의결 방침

국회가 2023년 7월 발생한 '오송 지하차도 참사'에 대한 국정조사 계획서를 처리하기로 했습니다.



국회는 오늘(27일) 오후 본회의를 열고 '오송 지하차도 참사 진상규명과 재발 방지 대책 마련을 위한 국정조사계획서'를 여야 합의로 의결할 계획입니다.



지난해 8월 더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 의원 188명이 국정조사를 요구한 지 1년여 만입니다.



오송 참사는 2023년 7월 15일 오전 8시 40분쯤 충북 청주시 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도가 인근 미호강 범람으로 침수되면서 발생했습니다. 이 사고로 14명이 숨지고, 16명이 다쳤습니다.



이와 함께, 오늘 본회의에는 여야가 합의한 비쟁점 법안 10여 개와 국민의힘 추천 몫 국가인권위원회(인권위) 위원 선출안이 상정될 전망입니다.



국민의힘은 이달 25일 인권위 상임위원으로 이상현 숭실대 국제법무학과 교수를, 비상임위원으로 우인식 법률사무소 헤아림 변호사를 내정했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



