민주당, 오늘 대전에서 현장 최고위… 전남·경북 이어 세 번째

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당은 전남 무안과 경북 경주에 이어 오늘(27일) 대전에서 세 번째 현장 최고위원회의를 개최합니다.



민주당 정청래 대표는 국립대전현충원 묘역을 참배한 이후 대전시당으로 이동해 회의를 주재할 예정입니다.



정 대표 등 민주당 지도부는 현장 최고위를 통해 대전 지역을 돌아보고 지역 실정에 맞는 정책 대책 등을 마련할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!