미국 애리조나 거대한 모래폭풍으로 공항마비 등 피해

입력 2025.08.27 (04:06) 수정 2025.08.27 (04:07)

미국 서남부 내륙 애리조나에 거대한 모래폭풍이 덮쳐 공항 건물 일부가 파손되고 항공편이 지연되는 등 피해가 속출했습니다.

현지시각 26일 AP통신과 CNN 방송 등에 따르면 전날 저녁 애리조나주의 대도시 피닉스 일대에 '하부브'로 불리는 거대한 모래폭풍이 덮쳤습니다.

또 모래폭풍이 덮친 직후 강력한 뇌우와 강풍이 몰아치면서 가로수들이 쓰러져 대규모 정전 피해가 발생했습니다.

미국의 정전현황 집계사이트 파워아우티지에 따르면 피닉스를 포함하는 마리코파 카운티에서 1만5천여 가구의 정전이 보고됐습니다.

피닉스 스카이하버 국제공항에서는 시속 113km의 돌풍이 불면서 건물들을 연결하는 다리와 터미널 지붕 일부가 파손됐습니다.

또 거센 바람에 따른 안전 우려로 약 1시간 동안 모든 항공기의 이착륙이 중단됐습니다.

하부브 모래폭풍은 애리조나주 사막 지역에서 여름의 높은 기온과 낮은 습도로 인해 강한 계절풍이 불면서 나타나는 현상입니다.

애리조나에서는 최근 섭씨 38도가 넘는 폭염과 함께 극도로 건조한 날씨가 이어지고 있습니다.

하부브의 먼지 벽은 멀리서도 볼 수 있지만, 이동 속도가 매우 빨라 미처 피할 틈이 없으므로 야외에 있거나 차량 운전 등을 할 경우 조심해야 한다고 전문가들은 당부했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

박석호
박석호 기자

